Байден: Путин принял решение о вторжении в Украину

Владимир Путин принял решение о вторжении в Украине, заявил президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме, отметив, что целью военной операции будет Киев - город где «живет 2,8 миллиона ни в чем не повинных людей».

«Пока он не начал вторжение, дипломатическое решение остается возможным», - подчеркнул Байден.

24 февраля состоится встреча госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

Начало войны до этих переговоров «захлопнет дверь для дипломатии», сказал Байден. Ответом США будет пакет санкций, который в значительной степени готов, сообщил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.

«Цена для России будет огромной, как для ее экономики, так и для ее стратегического положения в мире. Наши финансовые санкции были разработаны для того, чтобы обеспечить немедленные издержки для крупнейших финансовых институтов и государственных предприятий в России», - заявил он.

«Финансовые санкции и меры экспортного контроля лишат Россию того, что ей необходимо <...>. Финансовые санкции лишают РФ иностранного капитала, а экспортный контроль - критически важных технологических ресурсов», - добавил Сингх.

«Россия столкнется с перспективой интенсивного оттока капитала, с растущим давлением на свою валюту, стремительной инфляцией, более высокой стоимостью заимствований, экономическим спадом, разрушением производственного потенциала. <...> Россия станет более зависимой от стран, которые не смогут компенсировать ее потери», - предупредил чиновник.

По американской данным разведки, Россия сосредоточила до 190 тысяч военнослужащих вокруг, включая силы представителей ЛДНР, и это самая значительная мобилизацией со времен Второй мировой войны, пишет Bloomberg.