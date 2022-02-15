Последнее обновление: 15.02.2022 18:50

Путин объяснил, что Россия считает угрозой

Россия воспринимает ее силовое сдерживание со стороны Запада как угрозу национальной безопасности страны.

Об этом заявил президент Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает РБК.

«Силовое сдерживание России воспринимается нами в качестве прямой и непосредственной угрозы национальной безопасности, снять которую как раз и призваны юридические соглашения на основе внесенных нами проектов [договоренностей о гарантиях безопасности]», — сказал он.

По словам президента, США и НАТО «достаточно вольно, в свою пользу» трактуют ключевые принципы безопасности, которые зафиксированы во многих общеевропейских документах, и Россия не может закрывать на это глаза.

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