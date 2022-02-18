Россия требует от США вывести войска из Восточной Европы

Россия потребовала вывести войска США из Восточной Европы и стран Балтии, такая позиция содержится в письменном ответе Москвы Вашингтону "по предложениям в сфере безопасности", переданном в четверг, 17 февраля, послу США в РФ Джону Салливану.

"Настаиваем на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в ЦВЕ, ЮВЕ и Прибалтике. Убеждены, что национальных потенциалов в этих зонах вполне достаточно", - указывается в документе.

В Москве заявляют, что США не дали конструктивного ответа на предложения России по гарантиям безопасности. Особенно по положениям, имеющим для России "принципиальное значение".

"Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве "бухарестской формулы" о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г.", - отмечается в письме.

В документе также указывается, что при отсутствии у США готовности договариваться "Москва может прибегнуть к мерам военно-технического характера".

"Военно-техническим ответом РФ" может стать размещение российских военных баз и контингента в "странах Латинской Америки, в том числе в Венесуэле", а также размещение гиперзвукового оружия на различных направлениях.