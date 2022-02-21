В Белом доме заявили, что видео инцидентов в Донбассе сняли заранее

Ряд видеозаписей об инцидентах в Донбассе были сняты заранее, об этом говорят метаданные файлов, заявил на брифинге высокопоставленный представитель Белого дома.

В качестве примеров он привел видео об эвакуации или об «украинских диверсантах». При этом российские государственные СМИ «просто случайно» оказываются рядом со взрывами «посреди ночи» и освещают их, заявил представитель Белого дома, передает РБК.

«Эти попытки дезинформации никого не обманывают», — сказал он.

Представитель Белого дома подтвердил, что в ряде случаев «метаданные показывают, что файлы были созданы за несколько дней до того, как были обнародованы».

Речь идет, в частности, об объявлении эвакуации жителей Донбасса главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Их обращения были опубликованы 18 февраля, а метаданные видеороликов говорят о том, что их записали двумя днями ранее — 16 февраля.

В начале февраля в Пентагоне заявили, что Россия может готовить фейковые видео, которые потом использует в качестве предлога для предполагаемого нападения. По данным разведки, Москва рассматривает возможность использования видео с нападением якобы украинских солдат на пророссийские силы в Донбассе, сказал представитель ведомства Джон Кирби.