Байден: США не подтверждают отвода части войск РФ от Украины

У США и государств - членов НАТО нет ракет на территории Украины, и у них нет планов "разместить их там", заявил во вторник, 15 февраля, президент Джо Байден, выступая с обращением к нации.

"Соединенные Штаты и НАТО не являются угрозой для России. Украина не является угрозой для России. Ни у США, ни у НАТО нет ракет в Украине. У нас нет - нет - планов разместить их там. Мы не нацелены на народ РФ. Мы не стремимся дестабилизировать Россию. Гражданам России: вы не являетесь нашим врагом", - подчеркнул Байден, передает DW.

Обращаясь к россиянам, американский лидер заявил, что он не верит, что они хотят "кровавой разрушительной войны против Украины, страны и народа, с которым их связывают такие глубокие семейные и культурные узы".

Он напомнил о Второй мировой войне, отметив, что американцы и русские "сражались и жертвовали собой бок о бок в самой страшной войне в истории".

"Вторая мировая война была войной по необходимости, но если Россия нападет на Украину, это будет война по выбору - война без причины или повода", - сказал он, добавив, что не пытается "провоцировать", а хочет "говорить правду".

"Если Россия все же вторгнется в Украину в ближайшие дни и недели, человеческие потери для Украины будут огромными, и стратегические потери для России также будут огромными, - предупредил президент США. - Если Россия нападет на Украину, это будет встречено осуждением со стороны подавляющего большинства международного сообщества".

Байден подчеркнул, что США пока не смогли подтвердить, что Россия начала отвод части войск от границ с Украиной. "Мы еще не убедились, что российские военные подразделения возвращаются на свои базы. В действительности, наши аналитики указывают, что они остаются в очень угрожающем положении", - сказал Джозеф Байден.

Президент уточнил, что Россия нарастила численность своих войск вблизи украинской границы и в Беларуси более чем до 150 000 военнослужащих, и "вторжение остается вполне возможным".

"Мир не забудет, что Россия выбрала ненужную смерть и разрушение. Вторжение в Украину окажется раной, которую она нанесет себе сама", - предостерег американский лидер.

Джо Байден также выразил надежду, что кризис удастся урегулировать дипломатическими методами - с учетом того, что Россия официально предложила продолжить переговоры. "Мы должны дать дипломатии все шансы на успех, и я верю, что есть реальные способы решить проблемы безопасности" каждой из наших стран, подчеркнул он.

Американский президент заявил, что США "предлагают новые меры контроля над вооружениями, новые меры прозрачности" и "новые меры стратегической стабильности", добавив, что "эти меры касаются всех сторон - как НАТО, так и России".

По словам Байдена, Вашингтон готов сделать "практические, ориентированные на результат шаги, которые могут продвинуть вперед нашу общую безопасность". "Но мы не будем жертвовать основными принципами. Нации имеют право на суверенитет и территориальную целостность. У них есть свобода определять свой собственный курс и выбирать, с кем они будут сотрудничать. Однако при этом остается много места для дипломатии и деэскалации. По нашему мнению, это - наилучший путь вперед для всех сторон", - уверен глава Белого дома.

Хотя США "не стремятся к прямой конфронтации с Россией", они "ответят силой", если под удар попадут американцы в Украине, предостерег американский лидер.

"Если Россия нападет на Соединенные Штаты или их союзников асимметричными средствами, - такими как разрушительные кибератаки против наших компаний или критической инфраструктуры, мы готовы ответить", - сказал Байден.

Вашингтон готов отреагировать и на повышение цен на энергоносители, добавил он.