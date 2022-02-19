Россия будет строить порт на Балтике для перевалки удобрений

Путин в минувшую пятницу распорядился о строительстве порта в Ленинградской области для перевалки белорусских удобрений, сообщил на пресс-конференции Лукашенко.

"Я попросил, чтобы помогли нам россияне - не было волокиты бюрократии, дело не в деньгах, деньги на это есть, чтобы мы под Питером могли построить свой порт и переваливать миллионы тонн груза там. При мне были отданы распоряжения, чтобы немедленно это строительство началось", - сообщил Лукашенко.

До недавнего времени Беларусь использовала Клайпедский порт для перевалки до 11 млн. тонн калийных удобрений в год.

Лукашенко не уточнил, кто же все-таки будет строить порт согласно распоряжению Путина – российская компания или белорусский инвестор, у которого «деньги на это есть». Не сказал Лукашенко и сколько лет займет строительство такого порта, и что власти Беларуси намерены делать с экспортом калия в течение этого времени в условиях закрытого транзита через страны Прибалтики.