Санкции ЕС не затронут долгосрочные экспортные контракты Беларуси на поставку калия

Новый, пятый пакет санкций Евросоюза в отношении режима Лукашенко оставит белорусским властям возможность экспортировать калийные удобрения через Литву.

Об этом исключении сообщил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас, высказавшись при этом против подобной практики.

"Если мы хотим, чтобы санкции были эффективными, они должны быть всеобъемлющими и не предусматривать исключений", - заявил Анушаускас, которого цитирует ТАСС.

По словам министра, в подготовленном пакете такие исключения есть по долгосрочным контрактам с ОАО "Беларуськалий".

Решение о пятом пакете санкций против режима Лукашенко будет опубликовано в четверг в "Официальном журнале ЕС".