Беларусь вводит лицензирование экспорта калийных удобрений

Белорусские власти вводят лицензирование экспорта калийных удобрений, допуская к этому процессу не только Беларуськалий и БКК, но и других субъектов хозяйствования, что можно объяснить попыткой обойти действующие санкции в отношении калийной отрасли страны.

Согласно постановлению Совмина №189 от 29 марта 2022 года, «экспорт из Республики Беларусь минеральных или химических калийных удобрений … осуществляется открытым акционерным обществом «Беларуськалий», открытым акционерным обществом «Белорусская калийная компания» и иными юридическими лицами..».

При этом, экспорт осуществляется «по исключительным лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли на основании решений» Совмина РБ.

Для получения лицензии юрлица, заинтересованные в получении лицензии, направляют Беларуськалию письмо с указанием предполагаемых объемов экспортных поставок калийных удобрений, страны назначения и копии подтверждающих документов о предстоящей предоплате (либо наличии банковской гарантии) в размере не менее 50 процентов от общей стоимости калийных удобрений, предполагаемых к поставке на экспорт. Также необходимо указать наличие договоренностей с организациями, осуществляющими транспортировку, на весь предполагаемый объем экспортных поставок калийных удобрений.

«Поступившие от юридических лиц, заинтересованных в получении лицензии, письма в течение трех рабочих дней рассматриваются наблюдательным советом производителя калийных удобрений», - сказано в документе.

Постановление вступает в силу с 6 апреля 2022 г.