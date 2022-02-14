Лукашенко не понимает отказ Украины от белорусского калия

Решение властей Украины отказаться от импорта белорусского калия не поддается уму, заявил сегодня Лукашенко.

"Это надо в Америку обращаться, чтобы закупить! А представьте, какая цена: добыть, переработать, отвезти, ж/д транспортом, в портах погрузить, сюда за тысячи километров, здесь опять перевалка, опять железнодорожный транспорт, пока довезут до крестьян… На порядок дороже будет. Зачем вы это делаете при такой ситуации?" – посетовал сегодня Лукашенко.

"То, что творят ваши (украинские – ред.) власти против Беларуси, это вообще анализу не поддается, уму не поддается", - подчеркнул он.

Только калием тирада Лукашенко не закончилась.

"Зачем впереди всей планеты закрыли небо для перелета наших самолетов? Ну, облетим мы. А если мы с Россией договоримся и Россия закроет вылет самолетов из Украины - и украинских, и других? И поставит точки входа в Россию через Беларусь, что будут делать? Понимаете, безмозглость. Ладно, литовцы: у властей Литвы давно мозгов нет. Но Украина зачем это делает? Зачем это все было разрушать?", - возмущается он.