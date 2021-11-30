Решение о перевалке белорусских удобрений через порты Мурманской области не принято

Решение о начале перевалки удобрений из Беларуси через порты Мурманской области, включая порт "Лавна", еще не принято.

Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, передает Интерфакс.

"Мы отрабатываем этот вопрос с нашими белорусскими партнерами, пока никаких решений нет. Я надеюсь, что это станет возможным", - сказал Чибис по итогам осмотра строящегося порта "Лавна".

Чибис ранее отмечал, что удобрения из Беларуси можно будет направить в порты "Лавна" и "Тулома".

Ранее в правительстве Мурманской области сообщали, что переориентация белорусских удобрений на порт Мурманска позволит распространить на них арктические льготы.