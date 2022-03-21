Лукашенко сравнил экспорт калия с торговлей оружием

Лукашенко сравнил экспорт калия в текущих условиях с торговлей оружия и потребовал от нового главы Белорусской калийной компании обеспечить поставки калия в ЕС (несмотря на санкции).

Как сообщалось, главой БКК назначен Алексей Скрага, возглавлявший до этого экспортера оружия Белспецвнештехнику.

"Вы знаете экономику, вы с этим сталкивались. Неважно, какой товар продавать - калий, технику, вооружение… Хотя я вам скажу, что сейчас работа на калийном рынке у вас будет сродни торговле оружием и другой специальной техникой. Все должно быть тихо, спокойно", - сказал Лукашенко.

Он потребовал передать новому руководителю БКК все контакты с людьми, которые готовы в Беларуси покупать удобрения.

"Торговать надо везде, в том числе в Европейском союзе. Уже гвалтом кричат: "Не хватает удобрений!" Пожалуйста, берите. Рядом. Надо находить пути и работать. Бизнес есть бизнес. Он иногда мало зависит от политиков. Особенно в тех странах, которые нас окружают", - поставил задачу Лукашенко.