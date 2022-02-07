Беларусь строит в России терминал по перевалке калийных удобрений

Частный инвестор из Беларуси строит на российском побережье терминал по перевалке калийных удобрений.

Об этом заявил Лукашенко, подтвердив, что у России нет свободных мощностей для перевалки белорусского калия.

«Вы (Россия – ред.) не сможете [перевалить] все 12 млн. (тонн калийных удобрений в год). Не хватает мощностей портовых. Мы строим, предоставили нам площадку и прочее <...>, мы строим за собственный счет», - заявил Лукашенко в одном из недавних интервью.

"Да, там будет собственный терминал, 100% нашего гражданина. Я спросил, нужна ли помощь. Он сказал: "Нет, нет, все есть, у нас есть деньги". Сейчас надо очень сильно активизироваться, чтобы с колес начали грузить этот хлоркалий, хотя бы через год», - сказал он.

Лукашенко не уточнил, какая компания или кто из бизнесменов строит терминал, когда началось и когда ожидается окончание строительства, стоимость проекта. И самое интересное, что не уточнил Лукашенко, так это каким образом осуществляется экспорт калия с 1 февраля после того, как Литва остановила транзит белорусских удобрений.