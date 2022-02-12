Байден и Макрон проведут телефонные переговоры с Путиным

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут телефонные переговоры в субботу, 12 февраля, сообщил представитель Белого дома.

В администрации Байдена отметили, что переговоры предложила российская сторона. В то же время, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, разговор состоится по инициативе США. Одновременно в Елисейском дворце и в Кремле сообщили о планирующейся телефонной беседе французского лидера Эмманюэля Макрона с Путиным. В обоих случаях речь пойдет о кризисе вокруг Украины, передает DW.

В последние недели лидеры западных стран продолжают попытки дипломатическим путем разрешить кризис, возникший на фоне скопления российских войск на границе с Украиной. 11 февраля Байден, Макрон, а также первые лица Евросоюза, НАТО и ряда европейских стран провели телефонную конференцию и пообещали в ближайшие дни "удвоить дипломатические усилия в ближайшие дни". В то же время они предупредили Москву о "массивных последствиях", в том числе для экономики России, если Москва пойдет на военную эскалацию.