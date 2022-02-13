В Крыму находится 32 тысячи российских военных - Минобороны Украины

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в оккупированном Крыму сейчас находится 32 тысячи российских военнослужащих.

По ее словам, в отношении накопления российских войск близ границ с Украиной не вся информация, которой владеет украинская разведка, подлежит обнародованию, потому что этой информацией может использовать враг страны, корректируя свои действия, передает УНН.

"С 2014 года до начала 2022-го РФ значительно усилила военное присутствие и на самом полуострове и в акватории Черного моря. На территории полуострова на постоянной основе создана межвидовая группировка войск ВС РФ, и численность личного состава, на сегодня, насчитывает около 32 тысяч военнослужащих", - заявила Маляр.

Заместитель минобороны Украины также сказала сколько военного контингента Россия накопила в крымском направлении вдоль границ с Украиной.

"На сегодня фиксируется более 100 тысяч личного состава, если говорить о наземном компоненте. Если сравнивать с весной 2021 года, тогда фиксировали 126 тысяч. Сегодня плюс-минус, примерно так же. По состоянию на сегодня, мы не фиксируем создание этих ударных групп. Это не значит, что это какая - то гарантия серьезная, это не значит, что исчезла угроза - она у нас есть восьмой год каждый день. Но ударных групп сейчас мы не фиксируем", - отметила она.