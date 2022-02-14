Авиакомпания Norwegian временно остановит полеты над Украиной

Норвежская авиакомпания Norwegian временно остановит полеты над территорией Украины из-за угрозы вторжения России.

"Мы приняли это решение на основе анализа ситуации с безопасностью. И решили временно не летать над Украиной", - заявил представитель компании Эсбен Туман, передает УНН.

В частности, в авиакомпании заявили, что у них в основном нет прямых маршрутов в Украину, но иногда летают над западными частями Украины.

Ранее нидерландская авиакомпания KLM сообщила, что останавливает полеты в Украину на фоне российской угрозы.