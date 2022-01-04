Последнее обновление: 04.01.2022 14:50

Google удалил рекламу «признательных» видео белорусских политзаключенных

Компания Google после письма Светланы Тихановской удалила рекламу, в которой показывались допросы и признания на камеру белорусских политзаключенных.

Об этом сообщила пресс-служба Тихановской со ссылкой на ответ компании Google.

"Мы ограничили эти рекламные аккаунты от показа каких-либо дополнительных объявлений, и будем внедрять автоматизированные правила для упреждающей маркировки любых создаваемых новых объявлений и включения в них нарушающих целевые страницы и/или нарушающих видео роликов, которые мы уже видели, - говорится в ответе вице-президента Google Карана Бхатиа. - Это означает, что любые вновь созданные объявления, указывающие на одни и те же целевые страницы или видео, не будут появляться на наших платформах".

Бхатиа также предложил провести встречу между командами офиса Тихановской и Google, чтобы обсудить, как избежать подобных ситуаций в будущем.

В письме, отправленном исполнительному директору Google 21 декабря, Тихановская привела в пример более 40 рекламных объявлений в сервисе YouTube с допросами, в том числе пресс-секретаря оператора мобильной связи А1 Николая Бределева, который был задержан 10 декабря в Минске. Она призвала компанию принять меры, чтобы прекратить демонстрацию таких роликов, отметив, что принудительные показания в соответствии с Конвенцией ООН против пыток квалифицируются как пытка.

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