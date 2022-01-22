Последнее обновление: 22.01.2022 10:27

Литовская железная дорога получила заявки на транзит калия

Литовская железная дорога сразу после уведомления о прекращении договора с Беларуськалием получила три заявки на перевозку удобрений белорусского предприятия, в связи с чем обратилась в специальную правительственную комиссию по проверке сделок.

Как сообщает пресс-служба ЛЖД, заявки поданы от Белорусской калийной компании, Белинтертранса и Белкалий-Мигао (дочка «Беларуськалия» и китайской компании Migao).

В сообщении указывается, что «Белорусская калийная компания» готова заключить договор на перевозку калийных удобрений уже с 24 января. БКК объясняет такую срочность обязательства по отгрузке удобрений из Клайпедского порта.

ЛЖД перенаправила заявки в специальную правительственную комиссию, которая должна вынести заключение, угрожают ли подобные сделки интересам национальной безопасности Литвы.

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