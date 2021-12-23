Последнее обновление: 23.12.2021 18:29

Глава желдороги Литвы покинет свой пост 3 января из-за ситуации вокруг "Беларуськалия"

Глава государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai ("Железные дороги Литвы") Мантас Бартушка покинет свой пост 3 января из-за скандала вокруг транзита удобрений белорусской компании "Беларуськалий".

Об этом в четверг сообщает агентство BNS со ссылкой на предприятие, передает ТАСС.

Совет директоров "Летувос гележинкеляй" утвердил расторжение трудового договора Бартушки по соглашению сторон. Бартушку сменит временный руководитель - Эгидиюс Лазаускас, который возглавляет дочернюю компанию по грузоперевозкам LTG Cargo. Конкурс на пост нового главы "Летувос гележинкеляй" будет объявлен в ближайшее время.

Как отмечает Лазаускас, предприятие сейчас сталкивается с серьезными вызовами - компании необходимо решить проблему транзита белорусских удобрений и диверсифицировать свою деятельность.

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