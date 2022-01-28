Премьер Литвы назвала жалобу на запрет транзита удобрений правом Беларуськалия

Обращение в суд с жалобой в связи с запретом на железнодорожный транзит в Клайпедский морской порт калийных удобрений производства предприятия ОАО "Беларуськалий" является законным правом белорусской стороны.

Об этом заявила в пятницу премьер Ингрида Шимоните.

"Литва является правовым государством. Любой субъект, считающий, что его права нарушены, имеет право обратиться в суд", - сказала она. Такие действия, по словам главы правительства, находятся в рамках закона. "На суд я смотрю как на цивилизованный способ решения споров", - подчеркнула премьер, передает ТАСС.

Во вторник госкомпания "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") получила уведомление белорусской стороны о том, что она намерена требовать возмещения ущерба в связи с вводимым Вильнюсом с 1 февраля запретом на железнодорожный транзит удобрений производства ОАО "Беларуськалий". Размеры возможного иска не уточнялись. В пятницу Вильнюсский окружной административный суд сообщил, что на следующей неделе объявит решение о принятии к рассмотрению или отклонении жалобы ОАО "Беларуськалий".

12 января правительство Литвы постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против ОАО "Беларуськалий". 21 декабря координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы, решила, что соглашение "Летувос гележинкеляй" с ОАО "Беларуськалий" не отвечает интересам национальной безопасности.

На основе этих выводов кабмин постановил в одностороннем порядке расторгнуть договор. Он был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 млн тонн белорусских удобрений в год.