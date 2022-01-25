Беларуськалий потребует возмещения убытков из-за расторжения договора с Литовской ЖД

Литовская железная дорога сообщила о письма Беларуськалия, в котором белорусская компания требует исполнения договорных обязательств и грозит требованием возмещения возможных убытков после того, как с 1 февраля прекратит действие контракт между ЛЖД и Беларуськалием.

"Белорусская компания указывает, что в том случае, если ЛЖД нарушит договор, она оставляет за собой право требовать полного возмещения понесенных убытков, включая и прямые убытки, и возможные компенсации прямым и косвенным партнерам во всех странах мира, а также упущенной выгоды. О том, на какие суммы будут иски и где они будут предъявлены, в письме не упоминается", - говорится в сообщении ЛЖД, передает Delfi.lt.

ЛЖД 17 января официально информировала "Беларуськалий" о постановлении правительства с 1 февраля расторгнуть договор между компаниями. Правительство надеется, что его решение поможет избежать особенно больших убытков, если "Беларуськалий" предъявит иски в судах. Бывший глава ЛЖД Мантас Бартушка говорил, что расторжение договора с "Беларуськалием" грозит предприятию исками на сотни миллионов евро и даже банкротством.

В соответствии с подписанным в 2018 году и действующим до конца 2023 года договором, ЛЖД перевозит в год около 11 млн тонн калийных удобрений. Согласно договору, его можно расторгнуть, уведомив об этом вторую сторону за 12 месяцев.

8 декабря прошлого года вступили в силу санкции США для "Беларуськалия", однако удобрения по-прежнему транспортируются через Литву. 1 апреля вступят в силу введенные в начале декабря прошлого года санкции США и для "Белорусской калийной компании".

На прошлой неделе три белорусских компании подали заявки ЛЖД на транзит калия в объеме, соответствующему объему калия, перевозимого для Беларуськалия. ЛЖД передала все три заявки в правительственную комиссию, которая должна определить угрожает ли нацбезопасности Литвы перевозка калия в рамках этих заявок.