Власти Беларуси бросили на счет Литовской ж/д лишних денег ради транзита калия

Белорусские власти в ноябре помимо аванса перечислили на счет Lietuvos geležinkeliai дополнительную сумму денег для обеспечения транзита калийных удобрений в условиях санкций США.

Об этом сообщил глава Литовской железной дороги Мантас Бартушка в эфире местного ТВ. По его словам, Беларусь перечислила деньги в добровольном порядке.

«…в ноябре заказчик был вынужден заплатить аванс, но в течение ноября он внес дополнительные авансы. Это было по его инициативе, без согласования, мы просто получили в банк лишние средства… Поскольку услуги оплачены, мы должны выполнить договор…», - сказал Бартушка.

Он пояснил, что санкции ЕС позволяют Lietuvos geležinkeliai продолжать перевозку белорусского калия, в то время как санкции США могут помешать расчетам, но напрямую не распространяются на литовские компании.

Тем не менее, Бартушка допустил, что транзит калия может быть прекращен по решению литовских властей либо через ужесточение европейских санкций.

В случае прекращения транзита белорусского калия он оценил возможные потери Lietuvos geležinkeliai в 120 млн. евро

Бартушка отметил, что из-за санкций потери железной дороги могут составить 120 млн евро, что потребует ежегодной субсидии в 49 млн евро.