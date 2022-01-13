Песков не ответил на вопрос, готова ли Россия обеспечить перевалку белорусского калия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, готова ли РФ перенаправить через свою территорию поставки белорусских калийных удобрений после отказа Литвы от такого транзита из-за американских санкций в отношении Минска.

"Я оставляю без ответа ваш вопрос, чувствительная субстанция", - сказал представитель Кремля.

"Беларусь - наш партнер, и мы ее не бросаем и не бросим", - продолжил Песков.

Он также не ответил на вопрос, планируется ли между Путиным и Лукашенко обсуждение темы транзита белорусских удобрений.

Вместе с тем, Кремль анонсировал на сегодня встречу Путина с главой Уралхима Дмитрием Мазепиным.

"Путин примет руководителя "Уралхима" Дмитрия Мазепина. Компания очень большая, огромная социальная нагрузка. Такая рыночно значимая на международных рынках компания, поэтому есть о чем поговорить", - добавил представитель Кремля

В среду Литва проинформировал о том, что Литовские железные дороги с 1 февраля прекращает транзит белорусского калия.

Остается добавить, что Россия с трудом справляется с перевалкой российского калия в портах на Балтике и готова предоставить Беларуси перевалочные мощности в Мурманске, что делает такую перевалку неконкурентной из-за больших расстояний.