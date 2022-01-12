Литва прекращает транзит белорусских калийных удобрений с 1 февраля

Литва с 1 февраля остановит транзит белорусских калийных удобрений, поскольку такие перевозки не отвечают интересам национальной безопасности.

Сегодня правительство Литвы одобрило заключение специальной комиссии, согласно которому скандальное соглашение между Литовскими железными дорогами и Беларуськалием было расценено как не отвечающее интересам национальной безопасности Литвы.

Об этом сообщил министр транспорта Мариус Скуодис, передает Delfi.

«Оценив все обстоятельства, решили, что договор (Литовской ж/д с Беларуськалием – ред.) не отвечает интересам национальной безопасности и больше не действует с 1 февраля», — сказал Скуодис на пресс-конференции.

Он заявил, что к 1 февраля перевозка удобрений по железной дороге должна прекратиться, так как для этого больше нет никаких правовых оснований.

«Могут ли появиться другие перевозчики?... сделки любого перевозчика по транзиту калия будут проверяться на соответствие интересам национальной безопасности Литвы», – добавил он.

Министр пояснил, что крайний срок 1 февраля был выбран для того, чтобы предоставить сторонам действующего договора время для адаптации.

«Невозможно… остановиться на следующий день. Конец месяца - это оптимальная дата, чтобы успели подготовиться и железные дороги, и погрузочные компании», - сказал Скуодис.