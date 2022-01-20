В Беларуси в 2021 году сократилось количество уголовных дел в сфере высоких технологий

В Беларуси за 2021 год возбуждено около 15 тыс. уголовных дел в сфере высоких технологий, что заметно ниже по сравнению с 2020 годом, сообщил сегодня представитель Центрального аппарата СК РБ Сергей Кабакович.

Снижение количества уголовных дел в СК связывают с успехом профилактической работы.

«За 2020 год по ст. 212 УК возбуждено порядка 24 тыс. уголовных дел. Сейчас наблюдается их уменьшение. В 2021 году возбуждено около 15 тыс. таких дел. И уже можно говорить об определенном успехе той профилактической работы, которая проводится всем правоохранительным блоком», - сообщил Кабакович.