Беларусь отправит на Игры в Пекине команду из 28 спортсменов

Белорусские власти определились с составом олимпийской команды, которая уже скоро отправится в Пекин, где с 4 по 20 февраля пройдет очередная зимняя олимпиада.

Беларусь на играх будут представлять 28 спортсменов в шести видах спорта.

В биатлоне выступят сразу 10 спортсменов: Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Ирина Кручинкина, Елена Кручинкина, Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.

В горнолыжном спорте страну будет представлять Мария Шканова; в конькобежном спорте - Игнат Головатюк, Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова, Евгения Воробьева; в лыжных гонках - Анастасия Кириллова, Анна Королева, Александр Воронов, Егор Шпунтов; фигурном катании - Виктория Сафонова, Константин Милюков; фристайле - Анна Гуськова, Анна Деруго, Станислав Гладченко, Максим Густик, Павел Дик, Макар Митрофанов.

Руководить олимпийской командой будет директор учреждения "Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" Александр Гагиев, поскольку Международный олимпийский комитет не признал назначение Виктора Лукашенко главой местного олимпийского комитета.