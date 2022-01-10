Минсктранс сообщил о новых изменениях в движении транспорта из-за рухнувшего моста

Минсктранс анонсировал очередную серию изменений в работе городского пассажирского транспорта из работ по восстановлению рухнувшего на Немиге моста.

С 11 января 2022 года:

движение автобусов маршрута № 74с организуется по ул. Городской Вал, пр. Независимости, ул. Володарского, ул. Городской Вал и далее по маршруту;

движение троллейбусов маршрута № 14 организуется от ул. Романовская Слобода по ул. Немига, К. Цеткин, ул. Тимирязева и далее по маршруту.

Отменяется выполнение остановочных пунктов:

— ОП «Оперный театр» по ул. Я. Купалы в сторону ул. М. Богдановича для троллейбусных маршрутов № 29, 46, 53 и автобусного маршрута № 38;

— ОП «Володарского» в сторону ул. Городской Вал для автобусных маршрутов № 1, 69 ,119с;

— ОП «ст.м. Октябрьская» в сторону ул. Я. Купалы для автобусных маршрутов № 24, 38, 91 и троллейбусных маршрутов № 40, 53.