Следственный комитет назвал причину смерти жителя Речицы

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть жителя Речицы Дмитрия Усхопова наступила в результате комбинированного отравления этиловым спиртом и особо опасным психотропным веществом - тетрагидроканнабинолом.

Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РБ.

Как сообщалось, Усхопов был задержан в канун Нового года, а спустя пару часов после задержания был передан медикам в состоянии клинической смерти.

«Также при морфологическом исследовании трупа были обнаружены признаки заболеваний сердечно-сосудистой системы, которые могли способствовать наступлению смерти от комбинированного отравления», - сказано в сообщении.

СК также сообщил, что подозрению в распространении наркотиков 5 января задержаны два друга Д.Усхопова – его ровесники из Речицы.

«Результаты медицинского исследования показали наличие в биологической жидкости задержанных каннабиноидов, что характерно для лиц, употребивших марихуану. В ходе проведения обыска по месту жительства одного из мужчин правоохранители обнаружили в гараже марихуану», - информирует СК.

Согласно показаниям фигурантов, Усхопов ранее неоднократно употреблял наркотики. Один из мужчин рассказал, как 30 декабря безуспешно съездил вместе с ним в Гомель для того, чтобы забрать купленную вскладчину «закладку» с мефедроном. Со слов обвиняемого, они не смогли найти спрятанный психотроп. Он же рассказал следователю о распитии 31 декабря вместе с Усхоповым и иными лицами спиртных напитков – пива, водки и шампанского.

«В ходе осмотра мобильного телефона, принадлежавшего умершему, были обнаружены фотоизображения участка местности с географическими координатами ненайденной «закладки». Следователи при помощи GPS-навигации установили ее местонахождение вблизи кладбища в Новобелицком районе Гомеля изъяли и сверток с мефедроном массой 2,86 грамма», - говорится в сообщении СК РБ.