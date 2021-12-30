В Беларуси с 1 января 2022 года повышаются тарифы на электроэнергию

Правительство Беларуси повышает с 1 января 2022 года тарифы на электроэнергию для населения, следует из постановления №766 от 28 декабря 2021 года.

Одноставочный тариф на электроэнергию в жилых домах и квартирах, где есть электроплиты, повышается с 0,1778 до 0,1973 рубля за 1 кВт.ч.

Дифференцированный тариф в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) повышается с 0,1245 до 0,1381 за 1 кВт.ч, а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) – с 0,3556 до 0,3946 рубля за 1 кВт.ч.

Дифференцированный тариф по трем временным периодам: в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) тариф составит 0,1184 (в 2021 году - 0,1067) рубля, максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) – 0,3551 (0,32000) рубля, остальное время суток – 0,1381 (0,1245) рубля.

Стоимость электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) повышается с 0,1220 до 0,1354 рубля за 1 кВт.ч, в остальное время суток – с 0,2266 до 0,2514 рубля.

Одноставочный тариф на электроэнергию, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат, повышается с 0,2300 до 0,2552 рубля за 1 кВт.ч.

Дифференцированный тариф на электроэнергию, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат, в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) повышается до 0,1786 за 1 кВт.ч, а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) – до 0,5104 рубля за 1 кВт.ч.

Дифференцированный тариф по трем временным периодам: в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) тариф составит 0,1531 рубля, максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) – 0,4594 рубля, остальное время суток – 0,1786 рубля.