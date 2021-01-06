В Беларуси с 1 января 2021 года повышаются тарифы на электроэнергию

Правительство Беларуси повысило с 1 января 2021 года тарифов на электроэнергию для населения, следует из постановления №795 от 31 декабря 2020 года.

Одноставочный тариф на электроэнергию в жилых домах и квартирах, где есть электроплиты, повышается с 0,1616 до 0,1778 рубля за 1 кВт.ч.

Дифференцированный тариф в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) повышается с 0,1131 до 0,1245 за 1 кВт.ч, а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) – с 0,3232 до 0,3556 рубля за 1 кВт.ч.

Дифференцированный тариф по трем временным периодам: в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) тариф составит 0,1067 (в 2020 году - 0,097) рубля, максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) – 0,3200 (0,2909) рубля, остальное время суток – 0,1245 (0,1131) рубля.

Стоимость электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) повышается с 0,1109 до 0,1220 рубля за 1 кВт.ч, в остальное время суток – с 0,2059 до 0,2266 рубля.

Одноставочный тариф на электроэнергию, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат, повышается с 0,2090 до 0,2300 рубля за 1 кВт.ч.