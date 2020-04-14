Последнее обновление: 14.04.2020 20:45

В Беларуси подписан указ о стимулировании потребления электроэнергии

В Беларуси 14 апреля подписан указ №127, который поощряет граждан использовать электроэнергию для отопления коттеджей (одноквартирных жилых домов).

Согласно документу, гражданам будет возмещаться за счет средств местных бюджетов часть расходов на проведение электроснабжения эксплуатируемого жилищного фонда для отопления, горячего водообеспечения (подогрева воды) и приготовления пищи - в размере 20% от стоимости выполненных работ, но не более 40 базовых величин.

Для возмещения расходов гражданин должен быть включен в формируемые местными исполнительными и распорядительными органами списки. Указом предусмотрена соответствующая административная процедура и определен перечень документов, которые человек должен представить в местный орган власти.

В течение трех месяцев после официального опубликования указа правительством будет определен порядок возмещения расходов на электроснабжение.

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