Казахстан задумался о собственной АЭС

Казахстанские власти ведут переговоры в том числе с корпорацией «Росатом» по поводу возможного строительства в республике атомной электростанции (АЭС).

Об этом заявил в опубликованном в понедельник интервью газете «Коммерсант» председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, управляющий международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов, передает ТАСС.

Он напомнил, что одним из направлений развития экономики страны является декарбонизация. «Это переход в новое состояние от энергетической модели, в которой у нас энергетика на угле занимает 70%. Мы принимаем различные долгосрочные обязательства: Казахстан к 2060 году должен стать углеродно-нейтральным. Мы были в Глазго, к 2030 году мы должны на 15% снизить объем выбросов углекислого газа», - рассказал он.

По его словам, для реализации этих планов стране необходимо привлекать инвестиции в солнечную и ветровую энергетику, однако это не заменит уголь полностью. «Где-то нужен газ, и здесь мы сотрудничаем с «Газпромом», но, скорее всего, Казахстану придется строить атомную станцию. Переговоры, в том числе с Росатомом, мы уже ведем», - отметил глава агентства.

При этом Келимбетов отметил, что декарбонизация - это не только уход от угля, а переход от новой экономической модели, где роль электроэнергетики иная. «И тарифы другие. Понятно, что тариф у нас сегодня достаточно невысокий, повышение не самая хорошая новость для населения и промышленности, последняя становится менее конкурентоспособной. Но это реальность», - пояснил он.

30 сентября, выступая на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, Путин заявил, что РФ может построить атомную электростанцию в республике и оказать другую поддержку казахстанской стороне в этой сфере. 19 ноября Токаев сообщил, что Казахстан будет вынужден принять решение о строительстве на своей территории АЭС, поскольку в стране уже есть признаки энергодефицита.