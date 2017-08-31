Казахстан планирует построить первую на своей территории АЭС

Казахстан в среднесрочной перспективе планирует начать строительство первой на своей территории атомной электростанции, заявил в четверг советник-посланник посольства Казахстана в РФ Марат Сыздыков.

"Казахстан не отказался от планов по развитию атомной энергетики. В планах развития Казахстана — среднесрочных и долгосрочных — строительство атомной электростанции", — сказал Сыздыков на пресс-конференции.

Он добавил, что строительство объекта будет вестись под контролем МАГАТЭ.

"МАГАТЭ будет давать рекомендации по заключению каких-либо контрактов на поставку различных комплектующих, в том числе и топлива", — сказал Сыздыков.

Как отметил дипломат, несмотря на то, что от ядерного вооружения, доставшегося "по наследству" от СССР, отказались и другие бывшие советские республики, "лишь Казахстану удалось извлечь из этого максимальные репутационные выгоды и сделать безъядерный статус частью своего международного имиджа".

Сыздыков также сообщил подробности плана по размещению в Казахстане банка низкообогащенного урана. По его словам, будучи одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров урана, Казахстан прямо заинтересован в повсеместном развитии ядерной энергетики.

"Логика здесь достаточно простая: чем больше стран захотят обзавестись реакторами, тем лучше для Казахстана. Наличие гарантий непрерывных поставок в виде банка низкообогащенного урана дает дополнительный стимул развитию мирных ядерных программ", — заявил дипломат.

В заключение он подчеркнул, что "Казахстан уже заявил о себе как о лидере в сфере ядерного нераспространения", и создание такого банка будет дополнительным фактором, который это подтвердит.

В 2016 году добыча урана в Казахстане составила около 24 тысячи тонн. Казахстан экспортирует весь добытый уран, в основном по долгосрочным контрактам, так как страна не владеет собственными атомными электростанциями. Китай остается основным импортером казахстанского урана, доля которой составляет более 50%.