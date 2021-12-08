В мире число заражений коронавирусом превысило 267,48 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 267480680 (+787856 сутки) по данным Worldometer на 11:57 8 декабря 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5289062 (+11464) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 21249341 (+68295) человек, из них 87990 (+946) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 240942277 (+708097) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 50270136 (+107642) случаями заражения, Индия – 34656822 (+8439), Бразилия – 22157726 (+10250), Великобритания – 10560341 (+45691) и Россия – 9864845 (+31096). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 107642, Франция – 59019, Германия – 51592, Великобритания – 45691, Россия – 31096. Беларусь (1012) – на 52 (-14) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 812205, Бразилия – 616067, Индия – 473952, Мексика – 295312 и Россия – 283644. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1722, Россия – 1182, Польша – 504, Украина – 467, Германия – 448. Беларусь – на 53 (-5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 666137 случаев заражения коронавирусом и 5193 смерти.