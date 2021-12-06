В мире число заражений коронавирусом превысило 266,12 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 266127036 (+398189 сутки) по данным Worldometer на 6:53 6 декабря 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5270722 (+6158) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 21145713 (+14730) человек, из них 86808 (+174) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 239710601 (+277301) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 49969856 (+35065) случаями заражения, Индия – 34641406 (+8151), Бразилия – 22143091 (+4844), Великобритания – 10464389 (+43992) и Россия – 9801613 (+32602). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Великобритания – 43992, Франция – 42252, Германия – 35983, США – 32602, Россия – 32065. Беларусь (1757) – на 33 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 808763, Бразилия – 615674, Индия – 473326, Мексика – 295154 и Россия – 281278. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1206, Украина – 278, Мексика – 251, Вьетнам – 199, Турция – 185. Беларусь – на 39 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 663813 случаев заражения коронавирусом и 5162 смерти.