В мире число заражений коронавирусом превысило 268,74 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 268740686 (+692425 сутки) по данным Worldometer на 9:01 10 декабря 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5302970 (+7997) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 21582514 (+76803) человек, из них 88959 (+533) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 241855202 (+544625) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 50535791 (+110894) случаями заражения, Индия – 34674744 (+8503), Бразилия – 22177059 (+9278), Великобритания – 10660981 (+50867) и Россия – 9925806 (+30209). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 110894, Франция – 56854, Великобритания – 50867, Россия – 30209, Польша – 27458. Беларусь (1738) – на 42 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 815269, Бразилия – 616504, Индия – 474735, Мексика – 295893 и Россия – 286004. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1181, США – 1088, Индия – 624, Польша – 562, Украина – 465. Беларусь – на 48 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 669631 случай заражения коронавирусом и 5227 смертей.