В мире число заражений коронавирусом превысило 265,19 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 265197790 (+700088 сутки) по данным Worldometer на 9:33 4 декабря 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5258365 (+8095) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 20961143 (+215701) человека, из них 86589 (-402) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 238978282 (+476292) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 49878049 (+147434) случаями заражения, Индия – 34624360 (+8603), Бразилия – 22129409 (+10627), Великобритания – 10379647 (+50584) и Россия – 9736037 (+32930). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 147434, Германия – 70681, Великобритания – 50584, Франция – 49858, Россия – 32930. Беларусь (1876) – на 41 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 808116, Бразилия – 615454, Индия – 470530, Мексика – 294715 и Россия – 278857. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1352, Россия – 1217, Украина – 509, Польша – 470, Индия – 415. Беларусь – на 48 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 660204 случая заражения коронавирусом и 5130 смертей.