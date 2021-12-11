В мире число заражений коронавирусом превысило 269,44 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 269447695 (+707009 сутки) по данным Worldometer на 8:39 11 декабря 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5312025 (+9055) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 21798908 (+216394) человек, из них 89012 (+53) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 242336762 (+481560) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 50705257 (+136839) случаями заражения, Индия – 34682736 (+7992), Бразилия – 22184824 (+7765), Великобритания – 10719165 (+58194) и Россия – 9956679 (+30873). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 136839, Германия – 58969, Великобритания – 58194, Россия – 30873, Польша – 24991. Беларусь (1800) – на 37 (+5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 817326, Бразилия – 616733, Индия – 475128, Мексика – 296186 и Россия – 287180. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1574, Россия – 1176, Польша – 571, Германия – 496, Украина – 442. Беларусь – на 46 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 671432 случая заражения коронавирусом и 5245 смертей.