Лукашенко: Никакой оппозиции в Беларуси из числа беглых быть не может

В рядах оппозиции Беларуси не должно быть никого из тех, кто был вынужден покинуть страну из-за репрессий и насилия.

"Никакой оппозиции в Беларуси из числа беглых быть не может. Сбежал - там и сиди. Удалось тебе, вернулся - как-то устроился в общество, не во власть. У них главная цель сейчас - протащить своих во власть", - заявил сегодня Лукашенко.

"Они начинают аккуратное переформатирование оппозиционного крыла в Беларуси. Ищут, на кого сделать ставку и опору. Они нашли, на кого - чтобы он был терпим для России, как они рассуждают, все на Западе пишется, чтобы он Западом управлялся абсолютно. Весь смысл в том, что опору они хотят осуществить на беглых", - сказал он.

Допустить этого ни в коем случае нельзя, но важно не устраивать охоту на ведьм и не видеть во всех врагов, добавил Лукашенко.

"Будьте аккуратны в подборе людей, своей команды в те структуры власти, которыми вам придется управлять. Не надо устраивать охоту на ведьм, не надо во всех видеть врагов. Ведь очень много было заблудших. В ближайшее время мы опубликуем масштабное социологическое исследование. Мы брали разные трудовые коллективы, и люди отвечали закрыто на многие вопросы. Общество, по моей первичной информации, сильно изменилось после прошлого года", - утверждает пенсионер.