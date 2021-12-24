Латушко подал заявление в прокуратуру Польши с обвинениями Лукашенко в геноциде

Польское адвокатское бюро подало в прокуратуру страны заявление с обвинениями Лукашенко в геноциде.

Об этом заявил в пятницу на своем канале в YouTube белорусский оппозиционер Павел Латушко, передает ТАСС.

"Адвокатское бюро Томаша Вилиньского в городе Варшаве сегодня представило в Национальную прокуратуру Польши заявление о подозрении в совершении преступления по факту геноцида, преступлений против человечности гражданином Александром Лукашенко и его сообщниками", - заявил он.

По словам Латушко, в этом деле более 20 фигурантов. К заявлению, насчитывающему 160 страниц, как указал оппозиционер, приложены 10 тыс. документов, касающихся фактов преступлений в связи с миграционным кризисом на польско-белорусской границе, и 30 тыс. документов, касающихся преступлений, совершенных в отношении белорусов и иностранных граждан в период между 1996 и 2021 годом.

Как информировал журналистов адвокат Вилиньский, до конца января он планирует также подать заявление против Лукашенко в Международный уголовный суд в Гааге. По его словам, оно будет намного обширнее, чем поданное в Польше.