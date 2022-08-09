Светлана Тихановская объявила о создании переходного правительства

Светлана Тихановская решилась на создание переходного правительства, анонсировав во второй день проходящей в Вильнюсе конференции его первый временный состав.

«Я приняла решение создать Объединенный переходный кабинет», — заявила Тихановская.

В состав кабинета на шесть месяцев вошли: Павел Латушко – представитель оп транзиту власти, Александр Азаров – представитель по восстановлению правопорядка, Валерий Ковалевский – представитель по внешним связям, Валерий Сахащик – представитель по обороне и нацбезопасности.

Появление в составе переходного кабмина легендарного гвардии подполковник ВДВ запаса, основателя движения «Черный орел», бывшего комбрига 38-й брестской десантной бригады Валерия Сахащика Тихановская назвала главным приобретением команды.