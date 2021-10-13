Последнее обновление: 13.10.2021 10:49

Власти Беларуси завели новое дело против Тихановской и Латушко

Белорусские власти возбудили новое уголовное дело в отношении Светланы Тихановской и Павла Латушко по статье о присвоении звания или власти должностного лица, тем самым признав, что оппозиции в эмиграции удалось создать альтернативные демократические «псевдоорганы» для мирного транзита власти.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Беларуси расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 382 Уголовного кодекса Беларуси - самовольное присвоение звания либо власти должностного лица", - заявил в эфире белорусского ТВ представитель Следственного комитета РБ Сергей Кабакович.

"Обвиняемые, Тихановская и Латушко, по согласованию совместно с другими участниками заговора в нарушение требований Конституции Беларуси создали псевдоорганы государственной власти, управления и представительства Республики Беларусь за рубежом. И, продолжая свои преступные действия, вступили в переговоры с представителями иностранных государств, международных организаций", - констатировал он.

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