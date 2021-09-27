Макей обсуждал Тихановскую в кулуарах Генассамблеи ООН

Глава МИД Беларуси Владимир Макей перемывал косточки Светланы Тихановской и ее коллег на полях Генассамблеи ООН.

Об этом сам Макей признался в эфире белорусского ТВ, где и вывалил отдельные выводы этих кулуарных дискуссий

"Я так понял, что многие достаточно скептически оценивают деятельность этих "детей революции", но, к сожалению, с учетом общественного мнения в своих странах не могут открыто говорить об этом и поэтому вынуждены идти на какие-то шаги, которые якобы свидетельствуют о поддержке деятельности этих "детей революции", - сказал Макей.

«…также довелось услышать и конфиденциальные оценки в адрес известной мадам, которая находится в бегах за рубежом, и других ее коллег. Знаете, оценки такие: "мадам" и ее коллеги чувствуют себя очень нервозно с учетом того, что ничего, наверное, не получается из их обещаний", - утверждает глава МИД РБ.

Попутно, он допустил упреки в адрес дипломатов ряда стран за отказ от встречи с ним.

"Так сделал мой польский коллега, хотя нам есть о чем поговорить и есть что обсудить, и по результатам этого разговора могли бы быть выработаны конкретные направления сотрудничества. Но это тоже показатель того, как они хотят решать те проблемы, которые находятся на нашей повестке дня и которые должны решаться", - посетовал Макей.