В мире число заражений коронавирусом превысило 263,05 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 263057194 (+681159 сутки) по данным Worldometer на 8:43 1 декабря 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5233341 (+8897) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 20239383 (-3997) человека, из них 84799 (+429) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 237584470 (+676270) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 49428913 (+106876) случаями заражения, Индия – 34596776 (+8954), Бразилия – 22094459 (+9710), Великобритания – 10228772 (+39716) и Россия – 9636881 (+32648). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 106876, Германия – 55880, Германия – 47177, Великобритания – 32648, Россия – 32648. Беларусь (1395) – на 45 (-6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 803045, Бразилия – 614754, Индия – 469247, Мексика – 293950 и Россия – 275193. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1438, Россия – 1229, Украина – 561, Польша – 526, Германия – 485. Беларусь – на 50 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 654718 случаев заражения коронавирусом и 5081 смерть.