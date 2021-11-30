В мире число заражений коронавирусом превысило 262,37 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 262376035 (+625039 сутки) по данным Worldometer на 6:42 30 ноября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5224455 (+7369) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 20243380 (+83885) человек, из них 84370 (+490) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 236908200 (+523785) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 49301070 (+69498) случаями заражения, Индия – 34583597 (+2765), Бразилия – 22084749 (+3843), Великобритания – 10189059 (+42583) и Россия – 9604233 (+33860). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 69498, Великобритания – 42583, Германия – 42582, Россия – 33860, Венгрия – 27830. Беларусь (1484) – на 39 (-4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 801326, Бразилия – 614428, Индия – 468790, Мексика – 293897 и Россия – 273964. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1209, Венгрия – 460, США – 422, Украина – 297, Германия – 241. Беларусь – на 53 (-9) месте.

В Беларуси официально подтверждены 653323 случая заражения коронавирусом и 5067 смертей.