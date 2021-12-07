Лукашенко назвал постоянную тему переговоров с Путиным – Балканы

Лукашенко утверждает, что в ходе встреч с Путиным они часто обсуждают ситуацию на Балканах, а точнее в Сербии.

"Должен вам сказать, что практически на каждой встрече с президентом Путиным мы часто говорим о Балканах. А на Балканах у нас кто - Сербия. Всегда точкой опоры для славянства была на Балканах. Она и сегодня есть. Очень часто мы обсуждаем проблемы, которые у вас существуют, и настроены на очень хорошее сотрудничество", - сказал Лукашенко.

Так это или нет, но прозвучало это к месту – во время протокольной части встречи с Почетным консулом Беларуси в Белграде, председателем группы дружбы с Беларусью в парламенте Сербии Драгомиром Каричем.

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"Что касается отношений с родной Сербией, я думаю, проблем практически нет. Искренне говорю, что в том числе и благодаря вашим устремлениям и такой напористости у нас добрые отношения. Потому что я помню и с бывшим президентом, и с нынешним мы встречались - ты всегда подталкивал и меня, и своего президента. Хотя я же тоже не чужой для тебя президент", - сказал Лукашенко, обращаясь к Каричу.

"Нет. Могу сказать - мой", - ответил тот.