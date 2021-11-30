США просят Москву и Минск воздержаться от "дестабилизирующих действий" на границе Беларуси

Соединенные Штаты не хотели бы "агрессивных и дестабилизирующих" действий в условиях "напряженной ситуации" на границе Беларуси.

Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби, комментируя планы властей Беларуси провести совместные с Россией учения по обеспечению безопасности границ республики, передает ТАСС.

При этом, по словам представителя американского оборонного ведомства, Вашингтон признает, что страны имеют право устраивать подобные мероприятия, как посчитают нужным.

"Страны вправе проводить учения со своими партнерами, как сами того хотят. Так что я позволю белорусам самим говорить о том, какие учения они намерены проводить в сотрудничестве с Россией", - сказал он на регулярном брифинге для журналистов в ответ на просьбу прокомментировать заявления режима Лукашенко.

"Мы же продолжаем говорить <...>, что не хотим видеть действия, которые были бы без нужды агрессивными или дестабилизирующими при и без того очень напряженной ситуации", - отметил при этом Кирби.

Накануне министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что Беларусь и Россия планируют учения по обеспечению безопасности южных границ республики. Руководитель оборонного ведомства проинформировал о проведении комплексной подготовки войск совместно с Россией по "адекватному парированию возникающих новых угроз и к противодействию агрессии против Союзного государства". Хренин также отметил, что в будущем году продолжится совершенствование единой региональной системы противовоздушной обороны Беларуси и России.