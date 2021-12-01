США вместе с союзниками готовят новые санкции против властей Беларуси

Вашингтон и страны ЕС готовят новые рестрикции в отношении властей Беларуси из-за миграционного кризиса.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду в Риге на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО, передает ТАСС.

"В свете действий по дестабилизации обстановки, предпринимаемых режимом Лукашенко, Североатлантический альянс приостановил сотрудничество с Белоруссией, США готовят дополнительные санкции в тесной координации с ЕС и другими партнерами и союзниками. Мы призываем режим незамедлительно прекратить использовать мигрантов в качестве политического оружия", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

"Мы привлечем режим к ответственности за продолжающееся пренебрежение к демократии, к правам человека, к верховенству закона", - отметил Блинкен.