Последнее обновление: 01.12.2021 22:24

США вместе с союзниками готовят новые санкции против властей Беларуси

Вашингтон и страны ЕС готовят новые рестрикции в отношении властей Беларуси из-за миграционного кризиса.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду в Риге на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО, передает ТАСС.

"В свете действий по дестабилизации обстановки, предпринимаемых режимом Лукашенко, Североатлантический альянс приостановил сотрудничество с Белоруссией, США готовят дополнительные санкции в тесной координации с ЕС и другими партнерами и союзниками. Мы призываем режим незамедлительно прекратить использовать мигрантов в качестве политического оружия", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

"Мы привлечем режим к ответственности за продолжающееся пренебрежение к демократии, к правам человека, к верховенству закона", - отметил Блинкен.

Ранее по теме


<Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование