Украина увеличила импорт электроэнергии из Беларуси

Украина увеличила объем импорта электроэнергии из Беларуси более чем в два раза, пиковые поставки достигают 900 МВт против максимальных 415 МВт, которые были зафиксированы 27 ноября и до этой даты ранее.

Это следует из данных, опубликованных в понедельник на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), передает ТАСС.

Отмечается, что поставки мощностью 600 МВт будут осуществляться 30 ноября в течение семи часов, еще в течение 16 часов вторника мощность будет составлять 900 МВт.

В конце октября оператор АЭС Украины компания "Энергоатом" выкупила 885 из 900 МВт мощности межгосударственных ЛЭП для импорта электроэнергии из Беларуси в ноябре. Еще 15 МВт приобрела компания "Электро комьюнити". Коммерческие поставки электроэнергии из Беларуси возобновились с 6 ноября. До 16 ноября включительно мощность поставок преимущественно составляла 415 МВт.