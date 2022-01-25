Беларусь осуществляет аварийные поставки электроэнергии в Украину

Беларусь в настоящее время оказывает аварийную помощь украинской энергосистеме, сообщила пресс-служба Минэнерго РБ.

«Предоставление электрической мощности осуществляется по запросу украинской стороны 25 января с 11.00 до 18.00 в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи. Максимальная мощность составит 150 МВт», -говорится в сообщении.

Аварийная ситуация в Украине сложилась из-за того, что сразу после того как на ремонт из-за неисправности был выведен 4-й энергоблок Запорожская АЭС, а сегодня из-за срабатывания защиты отключился первый энергоблок Хмельницкой АЭС.