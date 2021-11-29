Последнее обновление: 29.11.2021 11:40

Организаторы «Дакара» запретили «МАЗ-СПОРТавто» участвовать в гонке

Белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто» получила запрет на участие в ралли-марафоне «Дакар» от организаторов гонки.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его источника, грузовики направлялись в Марсель на погрузку на паром, который с гоночной техникой через несколько дней возьмет курс на Саудовскую Аравию, но команду не пустили.

Другой источник «Матч ТВ» допустил, что такое решение может быть связано с санкциями в отношении завода. Также собеседник отметил, что в «МАЗ-СПОРТавто» разрабатывается наземный альтернативный маршрут до Саудовской Аравии через Сирию, при этом команда не оставляет надежды на участие в «Дакаре». Ожидается, что белорусская команда в скором времени выступит с заявлением.

Летом Евросоюз ввел санкции в отношении Минского автомобильного завода (МАЗ). «МАЗ-СПОРТавто» является заводской командой.

«Дакар» пройдет в Саудовской Аравии 2–14 января.

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